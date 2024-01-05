 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak'ta balıkçıların ağına mayın takıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta balıkçıların ağına mayın takıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balıkçıların ağına takılan mayın paniğe neden oldu. Bozhane Limanı'nda meydana gelen olayda, balıkçılar cismin mayın olduğunu fark edince Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri sevk edildi. Limana giriş çıkışlar yasaklanırken, İstanbul'dan gelecek olan SAT komandoları mayını inceleyecek ve güvenli bölgeye taşıyarak imha edilecek.

Zonguldak\'ta balıkçıların ağına mayın takıldı
05.01.2024 - 22:45,  Güncelleme: 22:48
Abone Ol

Zonguldak'ta balıkçıların ağına mayın takıldı

Balıkçıların ağına takılan mayın paniğe neden oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balıkçıların ağına takılan mayın paniğe neden oldu.

Olay, Bozhane Limanında meydana geldi. Barınak içerisinde balığa çıkan teknelerden birinin ağına cisim takıldı. Balıkçıların anlamlandıramadığı cismin mayın olduğu ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler limana giriş çıkışları yasakladı.

İstanbul'dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Zonguldak, Ereğli, Balıkçılık, Olay, Güvenlik, Sahil Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta balıkçıların ağına mayın takıldı - Son Dakika


22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06
Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16
Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı

Son Dakika
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a İstanbul'da soğuk karşılama
19:38 Ayhan Bora Kaplan soruşturması tamamlandı: İddianame ağır ceza mahkemesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 23:19:19. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta balıkçıların ağına mayın takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement