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Zonguldak'ta Balıkçıların Ağına Takılan Mayın Paniği - Son Dakika
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Zonguldak'ta Balıkçıların Ağına Takılan Mayın Paniği

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir balıkçının ağına takılan cismin mayın olduğu ortaya çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İstanbul'dan gelecek olan SAT komandoları, mayını inceleyerek güvenli bölgeye taşıyacak ve imha edecek.

Zonguldak\'ta Balıkçıların Ağına Takılan Mayın Paniği
05.01.2024 - 16:06,
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balıkçıların ağına takılan mayın paniğe neden oldu.

Olay, Bozhane Limanında meydana geldi. Barınak içerisinde balığa çıkan teknelerden birinin ağına cisim takıldı. Balıkçıların anlamlandıramadığı cismin mayın olduğu ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler limana giriş çıkışları yasakladı.

İstanbul'dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Balıkçıların Ağına Takılan Mayın Paniği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Balıkçıların Ağına Takılan Mayın Paniği - Son Dakika
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