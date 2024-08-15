Zonguldak'ta belediyenin hayvan toplama aracı yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Zonguldak'ta belediyenin hayvan toplama aracı yangında kullanılamaz hale geldi

Zonguldak\'ta belediyenin hayvan toplama aracı yangında kullanılamaz hale geldi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde belediyenin hayvan toplama aracında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

15.08.2024 17:03  Güncelleme: 17:06
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde belediyenin hayvan toplama aracında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 15.00 sıralarında Kozlu ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Tavşan Sokak üzerinde yaşandı. İhbar üzerine sokağa gelen Kozlu Belediyesi hayvan toplama ekibinin kullandığı 67 AAL 676 plakalı Fiat marka hafif ticari aracın motor aksamında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın aracın üst tarafında bulunan ormanlık alana sıçrayarak büyüdü.

Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek uzaklaşarak itfaiyeyi aradı. Yangını gören mahalle sakinleri de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yangını bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, zabıta, AFAD, doğalgaz firması, polis ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile araç ve ormanda yangın söndürme çalışması yaptı. Ekiplerin müdahalesi ele birlikte söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

Olayda bir ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Kozlu İtfaiyesinde stajyer olarak bulunan Karabük Üniversitesi öğrencisi kadın itfaiyeciler de çalışmalarda yer aldı. Yangını görünce itfaiyeyi aradığını anlatan 14 yaşındaki Ali Seyit Dökmeci, "Baktım araba yanıyor. İtfaiyeyi aradım. Otlardan da rüzgardan dolayı ormana gitti. Daha sonra arabada patlamalar oldu. Ben de burada çalışanlara su dağıttım. Hortum çekmelerine yardım ettim" diye konuştu.

Araç tamamen kullanılamaz hale gelirken ormanlık alanda hasar meydana geldi. Kozlu İlçe Emniyet Müdürü Fatih Durukan da olay yerine gelerek çalışmaları yakından takip etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta belediyenin hayvan toplama aracı yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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