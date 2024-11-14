Zonguldak\'ta Bıçaklı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

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Zonguldak'ta eski sevgilisi olduğu iddia edilen Elif E. ve ablası Ecem E.'yi sokak ortasında bıçaklayarak yaralayan Ş.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazipaşa Caddesi'nde dün meydana gelen olayda iddiaya göre Ş.S., arasında önceye dayalı husumet bulunan ve eski sevgilisi olduğu öne sürülen Elif E. (38) ile karşılaşınca tartışmaya başladı. Büyüyen olayda bıçaklı saldırıya uğrayan Elif E.'yi gören yanındaki kardeşi Ecem E. (42) engel olmak istedi. Ancak iki kız kardeş vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın zanlısı Ş.S. saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ecem E. ve Elif E.'ye ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay sonrası kaçan Ş.S.'nin polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ş.S., emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Ş.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. ZBEÜ Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan abla ve kardeşin taburcu oldukları öğrenildi. - ZONGULDAK