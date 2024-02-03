Zonguldak\'ta bir kavgada adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep edildi

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 30 yaşındaki Rıza Akman'ın göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybettiği kavgada 1'i tutuksuz 3'ü tutuklu sanık hakkında hazırlanan fezlekede müebbet hapis cezası talep edildi.

Geçen yıl 27 Ağustos günü Alaplı ilçesinde Dereler köyü yolu üzerinde meydana gelen olayda iddialara göre Kasımlı Köyü Muhtarı Muhittin Çağlayan'ın oğlu Rıza Akman Çağlayan ve A.Y ile birlikte yol kenarında kardeşini beklemeye başladı. Bu sırada K.Y., E.Y., H.A.'nın yanlarına gelerek tartışmaya başladı ve tartışma kavgaya dönüştü.

Kavganın ardından Rıza Akman ve yanındakiler olay yerinden ayrıldı. Köy sakinleri kavganın duyulması üzerine olay yerine geldi. Kavga karışanların yaralanmalarına sinirlenen Mustafa E., Ahmet N. ve diğer şüphelilerle birlikte olay yerinden ayrılan Rıza Akman ve yakınlarını aramaya çıktı.

Şüpheliler, Rıza Akman ve yakınlarının bulunduğu aracı ararken yol boyunca tüm araçları durdurarak içerisinde Rıza Akman'ı aradı. İddialara göre Ahmet N., Ahatlı köyü yolu üzerinde Rıza Akman'ın içerisinde bulunan araca 500 metre mesafe kalarak yolu ortalayarak aracını durdurdu.

Rıza Akman'ın aracının önünün kesilmesinin ardından Mustafa E., Ahmet N.'nin aracından inerek Rıza Akman'ın aracının yanına gelerek "Siz kimi bıçaklıyorsunuz lan" diyerek Rıza Akman'ı göğsünden bıçakladı. Ardından da bıçağı Eyüp D.'ye vererek "Al bunu kaybet" dedi. Eyüp D.'nin de bıçağı ormanlık alana attı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rıza Akman Çağlayan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.Y. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olaydan sonra Hüseyin Ş. (18), Eyüp D. (18), Mustafa E. (52), Ahmet N. (51) gözaltına alındı.

Olayın şüphelilerinden Mustafa E., Eyüp D. ve Ahmet N. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezlekede her ne kadar şüpheliler suçlamaları kabul etmese de Mustafa E.'nin bıçak ile Rıza Akman'ı öldüre eyleminin kasten öldürme suçun çerçevesinde kaldığı, Ahmet N.'nin ise yol boyunca aracı durdurarak Rıza Akman'ın bulunduğu aracın önünü kesmesi ve Mustafa E.'nin Rıza Akman'ı bıçaklamasına fırsat oluşturduğu, olaya bir katılımı olmaması halinde Mustafa E.'nin bıçaklama olayını gerçekleştiremeyecek olması da değerlendirilerek kasten öldürme suçu çerçevesinde kaldığı belirtildi.

Tutuklu sanıklardan Eyüp D.'nin ise bıçağı Mustafa E.'ye vermesi diğer şüphelilerle bir araya gelerek Rıza Akman ve yanındakileri aramak için yola çıkması, araçların tespitine olan katkısı ve olaydan sonra bıçağı ormanlık alana fırlatması sebebiyle eyleminin kasten öldürme suçu çerçevesinde kaldığı, suça sürüklenen Hüseyin Ş.'nin ise diğer şüphelilerle birlikte Rıza Akman ve yanındakileri aramak için yola çıkması, yol boyunca araçtan inmemesi ve Rıza Akman ile yanındakilerin bulunduğu aracın tespitine olan katkısı değerlendirilerek eyleminin kasten öldürme suçu çerçevesinde kaldığı fezlekede yer aldı.

Hüseyin Ş. hakkında yardım ederek kasten öldürme, diğer şüphelilerin ise kasten öldürme suçlarını gerçekleştirdiklerine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle Kdz. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nce haklarında dava açılması talep edildi. - ZONGULDAK