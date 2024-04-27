Zonguldak'ta BOTAŞ'a ait tesislere yönelik tatbikat yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zonguldak'ta BOTAŞ'a ait tesislere yönelik tatbikat yapıldı

Zonguldak\'ta BOTAŞ\'a ait tesislere yönelik tatbikat yapıldı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, BOTAŞ'a ait boru hatları ve diğer tesislere yönelik 'kritik tesis önleme ve müdahale planı' kapsamında tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta, senaryo gereği şüpheli paket ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, istenilen standartlara uygun şekilde görevlerini yerine getirdi. Tatbikatın başarıyla tamamlandığı belirtildi.

27.04.2024 17:51  Güncelleme: 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince BOTAŞ'a ait boru hatları ve diğer tesislere yönelik 'kritik tesis önleme ve müdahale planı' kapsamında tatbikat yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğü arasındaki protokol kapsamında yurt genelinde koruma hizmeti verilen BOTAŞ'a ait boru hatları ve diğer tesislere yönelik tatbikat gerçekleştirildi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı; Filyos beldesinde bulunan Batı Karadeniz Ana Ölçüm İstasyonunda 'Kritik Tesis Önleme ve Müdahale Planı' kapsamında senaryo içeriği doğrultusunda yaptığı tatbikatı başarıyla tamamladı.

Tatbikatta 2 zırhlı asayiş araç, 1 TOMA, 1 bomba arama köpeği, 1 KARKÖR (jammer) araç, 1 OYİ timi, 1 jandarma asayiş koordinasyon timi, 3 jandarma asayiş timi, 1 trafik jandarma timi, 1 ambulans ve 1 itfaiye aracı ile 44 personel senaryo gereği şüpheli paket ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin istenilen standartlar içerisinde ihbar mahallinde yerlerini aldıkları görüldü.

Tatbikat sonrasında katılan tüm ekiplerle faaliyet sonu değerlendirmesi yapılarak tatbikat sorunsuz olarak tamamlandı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesindeki tüm ekonomik ve stratejik öneme haiz tesislerin hassasiyetle korunmasına ve önleyici tedbirlerin alınmasına devam edileceği ifade edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, Botaş, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta BOTAŞ'a ait tesislere yönelik tatbikat yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:58 İki hoca da tüm kozlarını oynadı İşte dev derbinin ilk 11’leri İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte dev derbinin ilk 11'leri
17:20 İYİ Parti’de tarihi kurultay Seçim ikinci tura kaldı İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim ikinci tura kaldı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı
17:02 Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşti Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti
14:27 Esnafa KDV denetimi Ekipler tek tek inceledi Esnafa KDV denetimi! Ekipler tek tek inceledi
18:29 İsmail Kartal’dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı İsmail Kartal'dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı?
18:10 İsrail basını haddini aştı Ergin Ataman’a ağır hakaret İsrail basını haddini aştı! Ergin Ataman'a ağır hakaret
16:45 Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti
16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
15:55 Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı
15:09 İstanbul’da hareketli dakikalar Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret Akaryakıt istasyonuna uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı
14:41 Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 18:55:14. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta BOTAŞ'a ait tesislere yönelik tatbikat yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement