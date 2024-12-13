Zonguldak'ta cinayet kararı: 15 yıl hapis - Son Dakika
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Zonguldak'ta cinayet kararı: 15 yıl hapis

Zonguldak\'ta cinayet kararı: 15 yıl hapis

Zonguldak'ta müzikholdeki cinayetten sanığa 15 yıl, diğer 2 sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

13.12.2024 12:16
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Zonguldak'ta alacağını tahsil etmek için gittiğini iddia ettiği müzikholde, iş yeri sahibi Tolga Korkmaz'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası verildi. Olaya karışan 2 sanık da ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğer 2 sanık ise tahliye edildi.

Olay, Devrek ilçesinde 2 yıl önce Tolga Korkmaz'a ait müzikholde yaşandı. İddialara göre, başka bir müzikholün işletmecisi Muhammet B., babası Zihni B., Levent A. ve Ahmet K. ile Korkmaz'a ait iş yerine gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine önce Levent A. çevreye ateş açarken Muhammet B. de pompalı tüfekle Tolga Korkmaz'a ateş etti.

Kanlar içinde kalan Tolga Korkmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın failleri Muhammet B., babası Zihni B. ve Levent A. nöbetçi mahkemece tutuklanırken Ahmet K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Muhammet B.'nin eşi Zeynep B. hakkında da tutuksuz yargılama kararı verildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 5 şüpheli hakkında 'kasten öldürme', 'öldürmeye teşebbüs', 'öldürme suçuna iştirak ve suça yardım etme' suçlarından hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme heyeti; sanıklardan Zihni B. ve Levent A'nın tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak suçlarının niteliğinin değişme ihtimali olması sebebiyle tahliyelerine karar verdi.

Duruşmaya tutuklu sanık Muhammet B. ile tutuksuz sanık olan eşi Zeynep B., babası Zihni B., ölen Tolga Korkmaz'ın annesi Refika Korkmaz ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık L.A. ise SEGBİS ile son celseye katılırken tutuksuz sanık A.K. ise katılmadı.

En büyük acıyı tattığını söyleyen Refika Korkmaz savunmasında, "Ben oğlumu kaybettim. Yaralı bir anne olarak konuşmak istiyorum. En büyük acıyı yaşadım. Torunlarım babasız kaldı. Oğlumu kaybettim. Kendinizi benim yerime koyun" dedi.

Tutuklu sanık Muhammet B. ise, "Toplanan deliller, kamera görüntüsü benim suç işlemediğimi ortaya koymaktadır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Olayların bu aşamaya gelmesini istemezdim. Pişmanım. Beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Sanıklardan Zihni B. de, "Olay yerinden biz her gün geçmekteyiz. Tolga'ya oğlum abi demekteydi. Böyle bir durumda oğlumun yakın olduğu kişiyi tasarlayarak öldürmesi kabul edilebilir değil. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Sanık Levent A. da, "Olay yerinde benim yerime başkası da olsa kendini korumaya çalışırdı. Ben olayda kendimi korumaya çalıştım. Bizim olay yerine gidişimiz aniden gelişmiştir. Planlı değildir. Alacağımızı istemeye gittik. Herhangi bir suçum bulunmamaktadır. Beraatımı istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Kararı açıklayan heyet, tutuklu sanık Muhammet B.'ye "kasten öldürme" suçundan 15 yıl, diğer sanıklar Levent A. ve Zihni B.'ye 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar Ahmet K. ile Zeynep B. ise beraat etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

zonguldak, Cinayet, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta cinayet kararı: 15 yıl hapis - Son Dakika

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