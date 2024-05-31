Zonguldak\'ta dolandırıcılık ve sahtecilik suçundan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan 8 şüpheli Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip ve inceleme sonucunda operasyon düzenlendi. Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kişisel verilerin korunmasına dair kanuna muhalefet suçundan gözaltına alınan 16 şüpheliden O.A., B.A., V.I., Y.Z., D.D., Y.E.O., A.T.K. ve K.C.G. Karadeniz Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk işlemleri sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken şüphelilerden birinin avukat olduğu ileri sürüldü. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor. - ZONGULDAK