Zonguldak'ta Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Zonguldak'ta Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Zonguldak\'ta Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
26.07.2025 22:41  Güncelleme: 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Ereğli'de başlayan orman yangını, elektrik kontağından kaynaklandığı iddia edilerek, 3,5 saat içinde kontrol altına alındı. Yangında bir polis memuru yaralanırken, dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen orman yangını, 3,5 saat sonra kontrol altına alındı. Bir polis memuru omzundan yaralanırken, dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Topçalı Mahallesi'nde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, ambulans ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için yoğun mücadele verilirken, bir polis memuru omzundan yaralandı, bazı vatandaşlar ise dumandan etkilendi.

Ormanlık alana sıçradı, elektrikler kesildi

Topçalı Mahallesi'nde çıkan yangın kısa sürede etkisini artırarak Dağlar Mahallesi'ndeki ormanlık alana da sıçradı. Olayın ardından bölge genelinde elektrik kesintisi yaşandı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da yangına müdahale etmek için "patpat" olarak bilinen tarım araçları ve traktörlerle su taşıdı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale etti.

"Bir memur arkadaşımız taş düşmesinden yaralandı"

Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, yangın alanında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Topçalı Mahallemizde yangın çıktı. Yaklaşık 3-3,5 saat önce başlayan bir maalesef yangın durumu oluştu. Şu an kontrol altında yangın. Umuyoruz ama kısa zamanda bitireceğiz. Tüm unsurlar burada. Gülüç Belediye'mizin, Ereğli Belediye'mizin, Orman Müdürlüğümüzün, jandarmamızın, emniyetimizin, ormanımızın tüm çalışanlara araç gereçleri, canhıraş mücadelelerini veriyorlar. Ben de yaklaşık yangının çıkışından 10 dakika sonra, 15 dakika sonra buradaydım. Şimdi yukarıdan indim ben. Yukarıda arkadaşlar kontrol altına aldılar, aşağıdan da bir ekip müdahale ediyor. Umarım kısa süre sonra soğutma çalışmalarına başlayacağız. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir sorun şu anda görünmüyor. Yok sıkıntımız o anlamda. Umarım az bir zaman sonra bu meseleyi nihayete erdireceğiz olumlu bir şekilde. Yukarıda yoğun duman vardı. Etkilenme oldu, doğrudur. Çok ciddi bir durum söz konusu değil. Bir memur arkadaşımız taş düşmesinden yaralandı. Onu da takip ediyoruz. Şu anda ambulans da hastaneye yetiştirildi."

Soğutma çalışmaları sürüyor

Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirilirken, ekipler bölgedeki soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yaralanan polis memurunun hastanede tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yetkililer, bölgedeki vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Orman Yangını, Acil Durum, zonguldak, Karadeniz, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Ereğli, Çevre, Memur, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’in Galatasaray’a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına “Seni çok seviyorum“ mesajı atıp intihar etti Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına "Seni çok seviyorum" mesajı atıp intihar etti
Kahramankazan’da feci kaza 3 kişi hayatını kaybetti Kahramankazan'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Abdullah Gül: Dünya hiç görülmediği kadar tehlikeli bir dönemden geçiyor Abdullah Gül: Dünya hiç görülmediği kadar tehlikeli bir dönemden geçiyor
Hatay’dan acı haber Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu Hatay'dan acı haber! Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu
Ankara’da fabrika alev alev yandı Ankara'da fabrika alev alev yandı
İngiltere’de 221 parlamenterden Filistin’in tanınmasını talep eden mektup İngiltere'de 221 parlamenterden Filistin'in tanınmasını talep eden mektup
Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
Köfteci Yusuf’tan tartışma yaratan karar Müşterileri ikiye bölündü Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü

20:43
Bursa’da alevler hızla ilerliyor Makam araçları yanmaktan son anda kurtuldu
Bursa'da alevler hızla ilerliyor! Makam araçları yanmaktan son anda kurtuldu
19:39
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler Sınıra fil konuşlandırıldı
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı
19:39
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a tehdit gibi sözler: Beni konuşturma, açıklarsam ayıp olur
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tehdit gibi sözler: Beni konuşturma, açıklarsam ayıp olur
16:07
Bahçeli’den YPGPYD’ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir
Bahçeli'den YPG/PYD'ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir
14:51
Randevu alacaklar dikkat MHRS’de yeni dönem resmen başladı
Randevu alacaklar dikkat! MHRS'de yeni dönem resmen başladı
09:27
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
09:09
Pazar yerine silahlı saldırı Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
08:54
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
08:51
Altın mı, dolar mı, borsa mı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
08:43
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
08:34
Survivor Aycan’ın Süper Lig açıklaması olay oldu
Survivor Aycan'ın Süper Lig açıklaması olay oldu
08:25
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
08:00
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
07:51
Suç örgütüne operasyon 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2025 23:02:57. #7.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.