Zonguldak\'ta Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen orman yangını, 3,5 saat sonra kontrol altına alındı. Bir polis memuru omzundan yaralanırken, dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Topçalı Mahallesi'nde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, ambulans ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için yoğun mücadele verilirken, bir polis memuru omzundan yaralandı, bazı vatandaşlar ise dumandan etkilendi.

Ormanlık alana sıçradı, elektrikler kesildi

Topçalı Mahallesi'nde çıkan yangın kısa sürede etkisini artırarak Dağlar Mahallesi'ndeki ormanlık alana da sıçradı. Olayın ardından bölge genelinde elektrik kesintisi yaşandı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da yangına müdahale etmek için "patpat" olarak bilinen tarım araçları ve traktörlerle su taşıdı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale etti.

"Bir memur arkadaşımız taş düşmesinden yaralandı"

Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, yangın alanında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Topçalı Mahallemizde yangın çıktı. Yaklaşık 3-3,5 saat önce başlayan bir maalesef yangın durumu oluştu. Şu an kontrol altında yangın. Umuyoruz ama kısa zamanda bitireceğiz. Tüm unsurlar burada. Gülüç Belediye'mizin, Ereğli Belediye'mizin, Orman Müdürlüğümüzün, jandarmamızın, emniyetimizin, ormanımızın tüm çalışanlara araç gereçleri, canhıraş mücadelelerini veriyorlar. Ben de yaklaşık yangının çıkışından 10 dakika sonra, 15 dakika sonra buradaydım. Şimdi yukarıdan indim ben. Yukarıda arkadaşlar kontrol altına aldılar, aşağıdan da bir ekip müdahale ediyor. Umarım kısa süre sonra soğutma çalışmalarına başlayacağız. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir sorun şu anda görünmüyor. Yok sıkıntımız o anlamda. Umarım az bir zaman sonra bu meseleyi nihayete erdireceğiz olumlu bir şekilde. Yukarıda yoğun duman vardı. Etkilenme oldu, doğrudur. Çok ciddi bir durum söz konusu değil. Bir memur arkadaşımız taş düşmesinden yaralandı. Onu da takip ediyoruz. Şu anda ambulans da hastaneye yetiştirildi."

Soğutma çalışmaları sürüyor

Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirilirken, ekipler bölgedeki soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yaralanan polis memurunun hastanede tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yetkililer, bölgedeki vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ZONGULDAK