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Zonguldak'ta Emniyet Mensubu Rolüyle 500 Bin Liralık Dolandırıcılık - Son Dakika
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Zonguldak'ta Emniyet Mensubu Rolüyle 500 Bin Liralık Dolandırıcılık

Zonguldak'ta bir dolandırıcılık zanlısı, telefonla aradığı kişiye kendisini 'Emniyet mensubuyum' diye tanıtarak 500 bin liralık dolandırıcılık yaptı. Şüpheli, paraları elden teslim aldıktan sonra İstanbul'a kaçtı ve yakalandı.

Zonguldak\'ta Emniyet Mensubu Rolüyle 500 Bin Liralık Dolandırıcılık
31.12.2023 - 13:08,
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Zonguldak'ta bir dolandırıcılık zanlısı, telefonla aradığı kişiye kendisini 'Emniyet mensubuyum' diye tanıtarak 500 bin liralık dolandırıcılık yaptı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Zonguldak il merkezinde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, polise yaptığı ihbarda dolandırıldığını söylemesi üzerine ekipler harekete geçti. Bir vatandaş, kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan ve soruşturmada adının geçtiğini iddia eden bir kişiye inanarak, yaklaşık 500 bin Türk Lirası değerinde nakit para ve altınlarını teslim etti. Dolandırıcı, mağdur vatandaşın evine gelerek yüzü maskeli bir şekilde paraları aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan titiz araştırmalar sonucunda, paraları elden teslim alan kişinin 18 yaşındaki Y. Y. olduğu ve olaydan sonra İstanbul'a kaçtığı belirlendi. İstanbul'da yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Zonguldak, İstanbul, Dolandırıcılık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Emniyet Mensubu Rolüyle 500 Bin Liralık Dolandırıcılık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Emniyet Mensubu Rolüyle 500 Bin Liralık Dolandırıcılık - Son Dakika
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