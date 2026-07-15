Zonguldak'ta Feci Trafik Kazası - Son Dakika
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Zonguldak'ta Feci Trafik Kazası

Zonguldak\'ta Feci Trafik Kazası
15.07.2026 14:01
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Kozlu'da bir tır ile otomobil çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, tır şoförü gözaltında.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde iki kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına karışan ve olay sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alınan tır şoförünün, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Zonguldak Adliyesi'nde sorgusu devam ediyor.

Kaza, Kozlu ilçesi Ilıksu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yahya Ergin (81) idaresindeki 67 UA 738 plakalı otomobilin ana yola çıkmak istediği esnada, Numan A. (22) yönetimindeki 06 CAM 67 plakalı tır ile çarpışması sonucu feci kaza yaşandı. Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobil, önce istinat duvarına çarptı, ardından yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Araç içerisinde sıkışan Yahya ve Aysel Ergin çifti, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak ilk müdahalelerinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz çift, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan tır şoförü Numan A., jandarmadaki ilk ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şoförün adliyedeki işlemleri sürerken, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin kazaya ilişkin başlattığı kapsamlı soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta Feci Trafik Kazası - Son Dakika

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