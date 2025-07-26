Zonguldak\'ta Fındık Bahçesinde Yangın

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli'ye bağlı Kaymaklar köyünde fındık bahçesinde tırpan motorunun aniden patlaması sonucu örtü yangını çıktı.

Olay, Kdz Ereğli Kaymaklar köyünde bir fındık bahçesinde meydana geldi. Fındık bahçesinde çalışma yapıldığı sırada tırpan motoru patladı. Patlama sonrası tırpan motoru alev alınca bahçede örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman işletmesine ait arazözler, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köylüler de kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Orman işletme ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 dönümlük arazi içinde yer alan fındık ağaçları yandı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK