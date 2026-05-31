Zonguldak'ta Freni Boşalan Araç Takla Attı
Zonguldak'ta Freni Boşalan Araç Takla Attı

31.05.2026 20:17
Alaplı'da freni boşalan Tofaş otomobil takla atarak devrildi, 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen Tofaş marka otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı ilçesine bağlı Konak Mahallesi Karacam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. (21) idaresindeki 67 SH 560 plakalı Tofaş otomobil, yokuş aşağı seyir halindeyken freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Aracı durdurabilmek için el frenini çeken sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol ortasına devrildi.

Kazada, araçta bulunan sürücü E.Y. ile arkadaşı Y.K. (21) kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, devrilen aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

