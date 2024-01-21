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Zonguldak'ta Heyelanda Dev Kaya Parçaları Karayoluna Düştü - Son Dakika
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Zonguldak'ta Heyelanda Dev Kaya Parçaları Karayoluna Düştü

Zonguldak-Ankara karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen heyelanda, dev kaya parçaları karayoluna düştü. Bir araçta maddi hasar meydana geldi. Heyelan nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı ve yol kontrollü olarak trafiğe açık tutuluyor.

Zonguldak\'ta Heyelanda Dev Kaya Parçaları Karayoluna Düştü
21.01.2024 - 22:23,
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Zonguldak'ta meydana gelen heyelanda dev kaya parçaları karayoluna düştü. Olayda bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolunun 10. kilometresinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşaması ile kopan dev kaya parçaları, istinat duvarının üzerinden karayoluna indi. Güzergah üzerinde seyreden 67 ABH 375 plakalı aracın ön kısmına isabet eden taş parçaları araçta hasara neden oldu. Aracından inerek ekiplere haber veren sürücü, kriko yardımıyla kurtardığı aracını olay yerinden alarak bölgeden ayrıldı. Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ile jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Heyelanın yaşandığı bölüm trafiğe kapatılırken, yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Heyelanda Dev Kaya Parçaları Karayoluna Düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Heyelanda Dev Kaya Parçaları Karayoluna Düştü - Son Dakika
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