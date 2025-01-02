Zonguldak\'ta İnşaat Halindeki Binanın Çatısında Gerilim

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Zonguldak'ta inşaat halindeki 12 katlı binanın çatısına çıkan şahıs, "Zonguldak Belediye Başkanı buraya" gelecek diye bağırdı. Ekiplerin ikna çabaları sonucu şahıs çatıdan indirildi.

İsmet Paşa Sokak'ta 12 katlı bir binanın giriş katındaki otopark, iddialara göre Zonguldak Belediyesi tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi. Otoparkın işletmecisi olduğu öne sürülen Muhammet K., binanın çatısına çıkarak beklemeye başladı. Çatıdaki Muhammet K.'yı gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Toplanan kalabalığa Muhammet K., "Zonguldak Valisi, Zonguldak Belediye Başkanı buraya gelecek" diye bağırdı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin görüştüğü Muhammet K., polis ekiplerince ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. - ZONGULDAK