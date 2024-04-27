Zonguldak\'ta İş Yerinin Kurşunlanması Olayında Şüpheli Tutuklandı

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Zonguldak'ta bir iş yerinin kurşunlanması olayına karıştığı tespit edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçluyu kayırma suçundan yakalanan 8 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

Kozlu ilçesinde geçen 14 Nisan günü gerçekleşen silahla tehdit ve iş yeri kurşunlama olayının failinin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan araştırma sonucu olayı gerçekleştiren İ. K. (41) olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar esnasında şüpheli şahsın yakalanmaması yönünde faaliyet gösterdikleri tespit edilen Y. K. (53), F. A. (36), B. T. (24), A. A. (29), E. Y. (46), S. A. (34), H. Ö. (39), T. Y. (47) isimli toplam 8 şüpheli şahıs hakkında TCK'nın 283. maddesi gereğince suçluyu kayırma suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen İ. K. (41) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK