Zonguldak\'ta Kamyon Çarptı, Genç Kız Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Terminal mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Aysu Öksüz'e (19) kamyon çarptı. Ağır yaralanan Öksüz, olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen genç kız hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK