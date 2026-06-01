Balık tutmak isterken kayalıklardan düşen adamı ekipler ve balıkçı teknesi kurtardı
Balık tutmak isterken kayalıklardan düşen adamı ekipler ve balıkçı teknesi kurtardı

01.06.2026 11:13  Güncelleme: 11:23
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde balık tutarken kayalıklardan düşen 64 yaşındaki Yaşar Y., itfaiye ve AFAD ekiplerinin operasyonu ve bir balıkçı teknesinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah 06.00 sıralarında Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beraberindeki bir kişiyle birlikte kayalık alanda balık tutmak isteyen 64 yaşındaki Yaşar Y., dengesini kaybederek aşağı düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında mahsur kalan Yaşar Y., itfaiye ve AFAD ekiplerinin başarılı operasyonuyla düştüğü yerden çıkarıldı. Ekipler, yaralının karadan tahliyesini hızlandırmak amacıyla o esnada denizden geçen balıkçı teknesini fark ederek kaptandan yardım istedi.

Tekneye alınan yaralı adam, deniz yoluyla güvenli bir şekilde Kozlu Limanı'na getirildi. Limanda hazır bekleyen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yaşar Y., ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜN) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde kolunda kırık olduğu tespit edilen talihsiz adamın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Kozlu, AFAD, Son Dakika

