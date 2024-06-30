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Zonguldak'ta kümes yangını korkuttu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde çıkan anız yangınının kümese sıçraması sonucu itfaiye ekipleri harekete geçti.

Olay, akşam saatlerinde Zonguldak'ın merkeze bağlı

Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, önce bölge sakini bir vatandaşın evinin önünde bulunan arazide yangın çıktı. Aynı çevrede bulunan tavuk kümeside rüzgarın etkisi ile birlikte alevler içinde kaldı. Zonguldak Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri olayla ilgili geniş çapta söndürme çalışmaları yürüttü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yangın söndürüldü. 2 dönümlük arazi ve kümes ise kül oldu.