3.Sayfa

Zonguldak'ta Kuyu-46 operasyonu kapsamında 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i serbest bırakılırken biri tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Mali Suçlara yönelik eş zamanlı olarak "Kuyu-46" operasyonu gerçekleştirildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde Nitelikli Dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen F.O., Z.O., E.D., A.K.A. ve C.D. olmak üzere 5 şüpheli yakalandı. Karadeniz Ereğli ilçesinde de tefecilik suçunu işlediği tespit edilen Ş.Ö. isimli şüpheli olmak üzere toplamda 6 şüpheli yakalandı.

İl merkezinde yakalaması yapılan 5 şüpheli şahıs savcı talimatına istinaden emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ş.Ö. isimli şahıs ise aynı gün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ZONGULDAK