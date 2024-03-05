Zonguldak\'ta market tartışmasında müdür yardımcısı hakkında idari tahkikat başlatıldı

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Zonguldak'ta babası ile bir markette görevli kasiyer arasında çıkan tartışmaya dahil olarak "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi" diyen, polis memurlarına da "Kimi aldığınıza dikkat edin, hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" diyen müdür yardımcısı hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari tahkikat başlatıldı.

Dün Kozlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki bir zincir markette iddiaya göre K.D. ile markette kasiyer olarak görevli Ö.B. arasında etiket ile kasa fiyatının farklı olduğu gerekçesiyle tartışma başladı. Tartışmaya K.D.'nin İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı olan oğlu Onur D. de müdahil olunca tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekipleri olay yerine gelerek taraflarla görüştü. Polisin K.D. ve Ö.B. ile görüştüğü sırada araya giren Onur D., polis ekiplerine "Kimi aldığınıza dikkat edin, hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" dedi. Amatör kameraya yansıyan olayda Onur D., bu kez de Ö.B.'yi kast ederek "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi" diye bağırmaya başladı.

Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen Onur D., Ö.B.'den özür dileyip şeker hastası olduğunu ve bir anlık sinirle yaptıkları için pişman olduğunu söyledi. Ö.B. ise şikayetçi olmadığını söyledi. Polise mukavemet suçundan ve kamu görevlisine hakaret iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na çıkartılan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Onur D. hakkında idari tahkikat başlattığı öğrenildi. - ZONGULDAK