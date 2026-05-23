Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

23.05.2026 18:17
Alaplı'da motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı kamerada.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde seyir halindeki motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, Alaplı ilçesi Tepeköy Mahallesi ana yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut K. (20) idaresindeki 67 ADM 681 plakalı motosiklet, Gençlik Sitesi'nden mahalle yoluna çıkan M.A. yönetimindeki 67 AAU 291 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, motosikletin arkasından gelen başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

