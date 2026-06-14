Zonguldak\'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında dekoratif yapay şelale Kavşağı'nda meydana geldi. 67 AET 042 plakalı motosiklet sürücüsü O.A., kavşağa yaklaştığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan erkek sürücü, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK