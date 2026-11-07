Zonguldak\'ta sağanak sonrası kaygan yolda refüje çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

Zonguldak'ta sağanak yağışın ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak- Ankara kara yolu Gökgöl mevkisinde yaşandı. T.D. (48) idaresindeki 34 DVR 618 plakalı otomobil, sağanak yağışta kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü T.D. ile araçtaki yolcular N.D. (47), S.D. (22) ve S.D. (8) yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Belediye ekipleri, yola yağ dökülmesi sebebiyle kum dökerek güvenlik önlemi aldı. Ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı yolda temizlik çalışmaları sonrası trafik yeniden çift şeritten ulaşıma açıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.