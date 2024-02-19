Zonguldak'ta yapılan operasyonda silah ve fişekler ele geçirildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta yapılan operasyonda silah ve fişekler ele geçirildi

Zonguldak\'ta yapılan operasyonda silah ve fişekler ele geçirildi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.G.'nin ikametine düzenlediği baskında silah ve fişekler ele geçirdi. Operasyonda 1 adet namlusu değiştirilmiş kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet havalı tüfek ve 28 adet av fişeği bulundu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

19.02.2024 20:59  Güncelleme: 21:05
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Zonguldak'ta polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda silah ve fişekler ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan E.G.'nin ikametine baskın yaptı. Evde yapılan aramada 1 adet namlusu değiştirilmiş kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet havalı tüfek ve 28 adet av fişeği ele geçirildi. Şüpheli E.G hakkında 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta yapılan operasyonda silah ve fişekler ele geçirildi - Son Dakika

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