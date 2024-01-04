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Zonguldak'ta suç örgütüne operasyon: 32 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta suç örgütüne operasyon: 32 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi

Zonguldak'ta suç örgütü kurma, üye olma ve uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla 16'sı tutuklu 32 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan 4 yıldan 38 yıla kadar çeşitli yıllarla hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Operasyonda şüphelilerin uyuşturucu maddeleri şifreli olarak sordukları da iddianamede yer aldı.

Zonguldak\'ta suç örgütüne operasyon: 32 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi
04.01.2024 - 16:49,  Güncelleme: 16:50
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Zonguldak'ta suç örgütü kurma, üye olma ve uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla 16'sı tutuklu 32 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan 4 yıldan 38 yıla kadar çeşitli yıllarla hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelilerden bazılarının uyuşturucu maddeleri "Kübra", "Amca" diye şifreli olarak sordukları da iddianamede yer aldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geçen Mayıs ayında operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheliden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme", "2313 sayılı kanuna aykırılık", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından 32 şüpheli hakkında 4 yıldan 38 yıla kadar çeşitli yıllarla hapis cezası istendi.

İddianamede dikkat çeken bir başka detay ise şüphelilerin uyuşturucu maddeleri "Kübra", "Kanal" ve "Amca" olarak şifreledikleri oldu. Şifreli olarak anlaşmaya çalışan şüphelilerin "Kanal" diyerek "Uyuşturucu madde temin edebilir miyiz?" dedikleri iddianamede yer aldı. Şüphelilerin "Kübra" diye bonzaiyi, "Amca" diye de metamfetamini sordukları ortaya çıktı.

Tutuklu B.Y.'nin suç örgütünün mali işleri sorumlusu ve kasası olduğu iddia edilirken, hesabına ay içerisinde birden fazla "kira" ve "borç" açıklamasıyla para gönderilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğuna iddianamede yer verildi.

32 sanıklı dava 9 Ocak günü 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta suç örgütüne operasyon: 32 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi - Son Dakika


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