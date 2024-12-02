Zonguldak\'ta Takla Atan Araçta Yaralanma Yok

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Zonguldak- Ereğli karayolunda meydana gelen kazada bir otomobil takla atarak durabildi.

Kaza, Zonguldak'tan Ereğli istikametine seyir halinde olan S.D. idaresindeki 74 AAH 882 plakalı otomobilin, virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Araç, yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, aracın içerisindeki sürücüyü güvenli bir şekilde çıkarırken, kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - ZONGULDAK