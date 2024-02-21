Zonguldak\'ta Taşımalı Servis Kazası Mahkemede Görüldü

Zonguldak'ta önceki yıl Fikret Bayrak idaresindeki taşımalı öğrenci servisinin şarampole uçup 15 yaşındaki Büşra Akın'ın hayatını kaybettiği kazada; mahkeme tanıkları dinledi.
2022 yılının Aralık ayında Fikret Bayrak idaresindeki 67 AT 873 plakalı öğrenci servisi Kilimli ilçesinden Çatalağzı istikametine seyir halindeyken uçuruma yuvarlandı. Kazada 18 öğrenci ile sürücü Fikret Bayrak yaralanırken 15 yaşındaki Büşra Akın hayatını kaybetti.
Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan ihale ile öğrencileri taşıyan minibüsün sahibi tutuksuz sanıklar Ramazan Atmaca ve babası Müslüm Atmaca ile kazayı yapan sürücü Fikret Bayrak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
"Ben kızımı kaybettim, hasret çekiyorum"
Kazada hayatını kaybeden Büşra Akın'ın annesi Oya ve babası Yücel Akın ile kazada yaralanan öğrenciler ve aileleri, taraf avukatları da mahkemede yer aldı. Görülen ikinci duruşmada konuşan Büşra Akın'ın annesi Oya Akın, "Mesleği tamircilik olan bir kişinin arabası neden yıkık dökük. Ben kızımı kaybettim. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Ben özlem çekiyorum. Hasret çekiyorum. Bir tane kızım vardı benim" diye gözyaşı döktü.
Baba Yücel Akın ise "Hepsinden şikayetçiyim. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
"Aracın değişmesi için dilekçe yazdım"
Yaralılardan Yiğit Özpamuk'un babası Olcay Özpamuk duruşmada tanık olarak ilk kez dinlendi. Kaza yapan aracın değişmesi ile ilgili daha önce okul yönetimine şikayette bulunduklarını ancak sonuç alamayınca bu kez de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giderek dilekçe verdiğini anlatan Özpamuk şöyle dedi:
"Yiğit Özpamuk oğlum olur. Bahse konu servisle Kilimli Atatürk Lisesi'ne gidip geliyordu. Devamlı olarak servisin eski olduğun, ses çıkardığını söylüyordu. Ayrıca sabah 06.00'da işe gidiyordum. Söz konusu servisi işe giderken görüyordum. Servis öğrencileri almadan önce taşeron işçileri taşıyordu. İşçileri bıraktıktan sonra öğrencileri topluyordu. Servisi gördüğümde yetişmek için çok hızlı gidip geldiğini görüyordum. Bahse konu servis olaydan bir sene önce kaza yapmıştı. Bu sebeple okula gidip toplantı yapmıştık. Okul yönetimine bildirmiştik servisin değişmesi için. Ancak okul yönetimi ilgilenmedi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne aracın eski olduğunu, öğrenci taşımacılığına uygun olup olmadığına dair dilekçe yazmıştım. Ancak oradan da sonuç gelmedi. Daha sonraki diğer eğitim öğretim yılında da aynı aracı verdiler."
Mağdurların avukatı olan Osman Yayla, araç sürücüsü tutuksuz sanık Fikret Bayrak'ın olay tarihinden önce hangi hastalıkları sebebiyle hangi hastanelerde tedavi gördüğünü ve şu anda numaralı gözlük kullanıp kullanmadığı, kullanıyorsa kaç numaralı gözlük kullandığının sordu.
Aynı araç daha önce işçileri taşımış
Bunun üzerine sanık Fikret Bayrak, "Hepimizi geçmiş olsun. Ölene Allah rahmet eylesin. Belli bir hastalığım rahatsızlığım yok. 2000 yılında apandisit ameliyatı oldum. Uzak gözlüğü kullanıyorum. Kazadan sonra kullanmaya başladım. Kullandığım gözlük numaralı ama numarasını bilmiyorum" dedi.
Araç sahibi Ramazan Atmaca da "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Bu davanın konusu olan kaza 2022 yılı Aralık ayında oldu. Bu tarihten önce gerçekleştiği iddia olunan kaza ise 2020 yılında meydana gelmişti. Aslında o tarihte araç kaza yapmadı. Kardan dolayı kaymıştı. Ayrıca araç içinde yol kamerası vardı. İşçi taşımacılığıyla ilgili iddia da 2020 yılıydı. 2020 yılında aynı araçta işçi taşınmıştı. Okul giriş çıkış saatleriyle aynı değildi" dedi.
Mahkeme dosyadaki eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı 5 Temmuz 2024 tarihine erteledi. - ZONGULDAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Zonguldak'ta Taşımalı Servis Kazası Mahkemede Görüldü - Son Dakika
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