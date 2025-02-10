Zonguldak\'ta Tefecilik Operasyonu

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Zonguldak'ta tefecilik ve yağma suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin tefecilik ve yağma suçlarına yönelik yürüttüğü 3 aylık takip sonucu 7 zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S, S.B ve M.K nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirilmişti. - ZONGULDAK