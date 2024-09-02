Zonguldak\'ta Tomruk Yüklü Kamyon ile Yolcu Otobüsünün Çarpışması: İki Şoför Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta tomruk yüklü kamyonun yolcu otobüsü ile çarpıştığı kazada hayatını kaybeden şoförlerin isimleri belli oldu.
Zonguldak - Karabük karayolu Hatipler köyü mevkiinde Bilal Aşık idaresindeki (36) sevk ve idaresindeki 37 HB 447 plakalı tomruk yüklü kamyonu ile Gökçebey istikametine seyir halindeyken Yenice istikametine seyir halindeki Cevdet Çağlayan (61) idaresindeki 61 S 0870 plakalı Metro Turizme ait Mercedes marka yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Kazada yaralanan Kadir E. (30), Berkay Ş. (22), Yağmur Y. (22), Zehra Ecem U. (26), Celal Ö. (43), Eren Yağız Ö. (11), Egemen Oğuz Ö. (8), Beyzanur B. (23), Yağmur Y. (22), Pakize D. (47), Devlet Kaan Y. (12), Mine Y. (51), Muhammet Nuri Ö. (29), Ayla A. (49), Ceren Şadan Ö. (43), Seçgül Ö. (50), Cemal M. (25), Reyhan P. (40), Mustafa C. (59), Fatma A. (47), Sdeen M.Y.A. (17), Nrdeen M.Y.A. (22), Emine G. (18), Nurdaniye S.'nin (53) hastanelerdeki tedavileri sürüyor.
Sürücülerin cansız bedenleri hastane morguna kaldırılırken trafik çift yönlü olarak kontrollü olarak sağlanıyor. - ZONGULDAK
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