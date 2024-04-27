Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri uygulama yaptı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri öğlen saatlerinde Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü önünde denetim gerçekleştirdi. Uygulamada ticari araçlar durduruldu. Sürücülere ehliyet, ruhsat ve sigorta poliçeleri kontrol edildi. Araçlar üzerinde trafik yönetmeliğinin dışında kalan uygulamaların yapılıp yapılmadığı denetlendi.
Uygulamada kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimlerin gün boyunca devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK
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