Zonguldak\'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Zonguldak- Ankara kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara kara yolu Sapça mevkisinde yaşandı. İki aracın çarpıştığı kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu yaralanan bir kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, hasar gören araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - ZONGULDAK