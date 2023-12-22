 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak-Ankara karayolu Elvanpazarcık beldesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada araç sürücüsü ve yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak\'ta trafik kazası: 2 yaralı
22.12.2023 - 16:05,
Abone Ol

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak- Ankara karayolu Elvanpazarcık beldesi mevkisinde meydana geldi. M.B. idaresindeki 14 ABU 424 plakalı Volkswagen marka otomobil kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada araç sürücüsü M.B. ile araçta bulunan yolcu yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken araç çekici yardımıyla olay yerinden çekildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Zonguldak, Ankara, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:46
Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25
Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana 'Buraya ateş et' diye bağırdı Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
15:24
Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim
15:15
Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu
14:52
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek

Son Dakika
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25 Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
15:24 Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim
15:23 Karabük'te motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
15:15 Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu
14:52 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek
14:50 Evlere balkonlardan girerek çocuklara hediye vermeye çalışan Noel Baba, 24. kattan düşerek öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 16:28:56. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement