Zonguldak\'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yoldan çıkarak taklalar atarak şarampole uçtu. Kazada 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 06.00 sularında Çaycuma-Bartın kara yolunun bir akaryakıt istasyonunun yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Bartın'a tatile gelmek için yola çıkan Ö.Ç. (46) idaresindeki 06 CJJ 825 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık yolda dalması sonucunda aracını önce mıcıra kaptırdı sonrasında ise otomobil yoldan çıkarak taklalar atarak şarampole uçtu.

Kazada sürücü Ö.Ç., kazayı hafif şekilde yaralı atlatırken, araç içinde olan Y.N.C. isimli 15 yaşındaki çocuk ile S.C. ve T.C. şahıslar yaralandı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılmasının ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'nekaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK