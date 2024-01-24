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Zonguldak'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Yeşiltepe-Kepez yolunda meydana gelen trafik kazasında, Nurhan K. isimli bir kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Zonguldak\'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
24.01.2024 - 12:26,  Güncelleme: 12:27
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Yeşiltepe- Kepez yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli ilçesinde Yeşiltepe-Kepez yolunda kaza meydana geldi. Cevizler kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen Nurhan K.'ye 67 ACH 803 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan kadın 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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