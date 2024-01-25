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Zonguldak'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Zonguldak-İstanbul karayolu Soğanlı rampaları mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, E.Y. idaresindeki otomobil gizli buzlanma sebebiyle bariyerlere çarptı. Kazada sürücü E.Y. ile B.G. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Zonguldak\'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
25.01.2024 - 13:31,
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Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye gör kaza Zonguldak- İstanbul karayolu Soğanlı rampaları mevkisinde meydana geldi. E.Y. idaresindeki 67 SF 481 plakalı otomobil, gizli buzlanma sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada sürücü E.Y. ile B.G. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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