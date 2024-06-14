Zonguldak'ta trafik kazasında yaralanan öğrenciye karnesi evinde verildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta trafik kazasında yaralanan öğrenciye karnesi evinde verildi

Zonguldak- Ankara Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 14 yaşındaki öğrenci, okul müdürü ve öğretmenleri tarafından evinde ziyaret edilerek karnesi ve teşekkür belgesi verildi.

14.06.2024 16:30
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Zonguldak'ta trafik kazasında yaralanan 14 yaşındaki öğrencinin karnesini okul müdürü ve öğretmenleri; arkadaşlarıyla birlikte evine giderek verdiler.

Geçen 23 Mayıs günü Çaycuma'dan yola çıkan Ferdi Kırnapçı idaresindeki otomobil, Zonguldak- Ankara Karayolu'nda ıslak zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada Ferdi Kırnapçı ve yanında bulunan 14 yaşındaki oğlu Toprak Kaan Kırnapçı yaralandı. Kazadan yaralı kurtulan Uzunmehmet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Toprak Kaan Kırnapçı'ya karnesini ve teşekkür belgesini vermeye okul müdürü Ünal Avcı, Okul Müdür Yardımcısı Ozan Görmüş, Beden Eğitimi Öğretmeni İpek Altun ve sınıf arkadaşları ile birlikte evine gidilerek karne ve teşekkür belgesi evinde ziyaret edilerek verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta trafik kazasında yaralanan öğrenciye karnesi evinde verildi - Son Dakika

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