Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 16 Kök Kenevir Ele Geçirildi

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Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin iki şüphelinin evinde yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kdz. Ereğli ilçesinde iki şüphelinin ev ve eklentileri ile ormanlık alanda yapılan aramada 16 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli şahıslar; ifadeleri alınmasını müteakip serbest bırakıldı. - ZONGULDAK