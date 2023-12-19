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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: Bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: Bir şüpheli tutuklandı

Zonguldak polisinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Operasyonda 71 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Zonguldak\'ta uyuşturucu operasyonu: Bir şüpheli tutuklandı
19.12.2023 - 22:03,
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Zonguldak polisinin il merkezi ve Kdz. Ereğli ilçesinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kdz. Ereğli Narkotik Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından S.E, E.A, Ç.C, B.A ve S.E isimli 5 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonlar neticesinde ölümcül etkiye sahip 71 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. B.A, E.A ve Ç.C isimli şüphelilere "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan işlem yapılırken, S.E. ve S.E isimli şüphelilere "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.

S.E. isimli şüpheli Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.E. isimli şüpheli Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: Bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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