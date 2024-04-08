Zonguldak\'ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı

Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Karadeniz Ereğli, Alaplı ve Devrek ilçelerinde narkotik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda ölümcül etkiye sahip 30 gram uyuşturucu madde, bin 580 miligram sıvı uyuşturucu madde ile 39 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Diğer 2 şüpheli ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - ZONGULDAK
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Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir çiftlikte sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda 200 litre sahte içki ve üretim malzemeleri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Bursa'da bir genç, patenli olarak trafikte seyahat eden bir minibüsün arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Gencin tehlikeli hareketleri kameraya yansırken, yolculuk sırasında diğer sürücülerin can güvenliği de tehlikeye girdi.
Esenyurt'ta kimliği belirsiz şahıslar, bir işletmenin sahibinden 10 milyon lira haraç istedi. İstediklerini alamayan şüpheliler, gece saatlerinde işletmeye kurşun yağdırdı. İşletme sahibine tehdit mesajı atan saldırganlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'da çalınan bir kamyonun Adana'da bir tamircide parçalara ayrılması saniye saniye görüntülendi. Kamyonun parçalarını göle atan iş yeri sahibi, kendisini 50 bin TL karşılığında parçalama işi için getirdiklerini söyleyerek savundu. Polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 4 düzensiz göçmen çalıştırdığı tespit edilen bir işletmeye 227 bin 8 TL idari para cezası uygulandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın düzensiz göçmen kaçakçılığına karşı yürüttüğü çalışmalarda 41 düzensiz göçmen yakalanırken, ayrıca çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli de gözaltına alındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı. Aydın il Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımı ile Kızılcaköy Mahallesi semt pazarında kadın vatandaşlar ziyaret edildi. Kadınlara 6284 Sayılı Kanun, KADES uygulaması, elektronik kelepçe konularında bilgilendirme yapılırken telefonlarına KADES Uygulaması indirildi. Öte yandan durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtan jandarma ekipleri kadınlardan anlatılan konularla ilgili gelen soruları cevapladı.
Aydın'ın Germencik ve Efeler ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 3 şüpheli şahsın üzerlerinden uyuşturucu madde bulundu. Germencik ilçesinde M.D., V.A., S.K. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirilirken, Efeler ilçesinde H.U. ve M.Ç. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları sağlık kuruluşunda yapılan testlerle tespit edildi ve adli işlem başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda son bir haftada 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve çeşitli suçlardan aranan 118 kişi yakalandı. Çalışmalar sonucunda çok sayıda silah, mermi ve çalıntı araç ele geçirildi. Ayrıca kumar oynatan iş yerlerine ve kumar oynayanlara da adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, halkın can ve mal güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, son bir haftada 27 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda 240 adet kol saati, 18 adet güneş gözlüğü ve 1 adet sahte çek ele geçirildi. Yakalanan kişilere gerekli yasal işlemler yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç organizasyonlarına karşı mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir haftada 30 operasyon düzenledi ve 65 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler, silahlar ve diğer suç unsurları ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için mücadelenin devam edeceğini belirtti.
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