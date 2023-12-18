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Zonguldak'ta Yaya Otomobil Çarpması

Zonguldak'ta yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya otomobil çarptı. Yaralanan kişi ağır durumda hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak\'ta Yaya Otomobil Çarpması
18.12.2023 - 18:48,
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Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yolun karşısına geçmek isteyen Gürol Demirköse'ye otomobil çarptı. Ağır yaralanan Demirköse hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre MHP eski İl Başkanı Varol Demirköse'nin kardeşi Gürol Demirköse'ye yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı.

Demirköse çarpmanın etkisiyle yere düşerek başını kaldırıma vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gürol Demirköse'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kaza haberini duyan ağabeyi Varol Demirköse olay yerine geldi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Yaya Otomobil Çarpması - Son Dakika


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