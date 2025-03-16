Züleyha Ortak'tan Şok Cinayet Açıklaması

Sanatçı Züleyha Ortak evinin önünde yaşanan cinayeti anlattı"Taşdan ağabey ekmeğini taştan çıkaran bir adamdı"

İSTANBUL - Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak, tamir için evine gelen ustanın öldürülmesini ile büyük şok yaşadı. O anları anlatan Ortak, "Ekmeğini taştan çıkaran bir adamdı. Neye kurban gittiğini hiç kimse bilmiyor. Giden de onların canı, yapan da onların canı" dedi. Olay, dün saat 15.00 sıralarında Şişli'deki 19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan bir rezidansın önünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, sanatçı Züleyha Ortak'ın evine duşakabin yapımı için giden Taşdan Karaca malzeme almak için sokakta bulunan park halindeki aracına inmişti. Taşdan Karaca. bu sırada yeğeni Caner K.'nın silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Karaca, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti."Taşdan ağabey malzemeleri almak için dışarı çıkmıştı"Konuyla ilgili konuşan Züleyha Ortak, "Taşdan malzeme almak için dışarı çıktığında kapının önünde yeğeni tarafından vurulduğunu biliyoruz. Görüntülerde, yeğeninin çok soğuk kanlı bir halde geldiğini ve bizim saydığımız kadarıyla 6 el ateş ediyor. Aslında burada bir tadilat vardı. Klozet ve duşakabin yapılıyordu. Daha sonra eşyalarını olduğu gibi bırakıp kapının önüne çıktı. Yeğeni, 'Amca konum at geleyim bir seni göreyim' demiş. O sırada arabasına doğru gitti. Amcasını gördüğü anda çok yakın bir mesafeden ateş etti ve olay yerinden uzaklaştı. Zaten 10-12 saniyede olan bir durum. Herkes şokta zaten" ifadelerini kullandı."Geriye burada çalışırken yarım bıraktığı duşakabin ve banyo kaldı""Giden de onların canı, yapan da onların canı" diyen Ortak, "Ekmeğini taştan çıkaran bir yandan da servis çeken 50 yaşında bir adamdı. Aslında neye kurban gittiğini hiç kimse bilmiyor. Bir mal davası olduğu söyleniyor. Akrabaları geldi ve buradaki araba anahtarı, ceketi ve malzemelerini aldı. Geriye burada çalışırken yarım bıraktığı duşakabin ve banyo kaldı. Taşdan ağabey güvenlikteki ağabeyin akrabasıydı. Bizim bütün işlerimizi onlar görüyor. Burası bir rezidans binası gibi gözükse de ailelerin oturduğu 44 dairenin olduğu, hepimizin birbirimizi tanıdığı ve komşuluk ilişkilerinin hala devam ettiği bir bina. Ben de bir süredir burada olmadığım için tadilat yapıp evi tamamen yenilemek istedim. Adam bunu yaparken böyle talihsiz bir olay yaşandı. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabır diliyorum. Giden de onların canı, yapan da onların canı. Umarım bir an önce yakalanıp hak ettiği cezayı çeker" diye konuştu.