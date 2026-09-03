Ağrı'da 22 yeni tarım makinesi çiftçilerin kullanımına sunuldu, sayı 183'e ulaştı - Son Dakika
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Ağrı'da 22 yeni tarım makinesi çiftçilerin kullanımına sunuldu, sayı 183'e ulaştı

Ağrı\'da 22 yeni tarım makinesi çiftçilerin kullanımına sunuldu, sayı 183\'e ulaştı
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Ağrı'da İl Özel İdaresi desteğiyle alınan 22 yeni tarım makinesi, Tarım Park'ta düzenlenen törenle çiftçilerin kullanımına sunuldu. Makine sayısı 161'den 183'e yükselerek çiftçilerin modern ekipmanlara erişimi kolaylaştırıldı.

Ağrı'da İl Özel İdaresi desteğiyle alınan 22 yeni tarım makinesinin hizmete girmesiyle kentte çiftçilerin kullanımına sunulan makine sayısı 183'e yükseldi. Ağrı'da tarımsal üretimin desteklenmesi ve çiftçilerin modern tarım makinelerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla makine parkı güçlendirildi.

Ağrı'da 22 yeni tarım makinesi çiftçilerin kullanımına sunuldu, sayı 183'e ulaştıİl Özel İdaresi desteğiyle alınan 22 yeni tarım makinesi, düzenlenen törenle çiftçilerin kullanımına sunuldu. Tarım Park alanında gerçekleştirilen teslim törenine Ağrı Valisi Önder Bozkurt da katıldı. Yeni makinelerin hizmete alınmasıyla daha önce 161 olan tarım makinesi sayısı 183'e ulaştı. Makine parkına 22 yeni araç eklendi.Ağrı'da 22 yeni tarım makinesi çiftçilerin kullanımına sunuldu, sayı 183'e ulaştı?Ağrı'da çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde kullanabilmesi amacıyla oluşturulan makine parkına yapılan yeni takviyeyle mevcut kapasite artırıldı. Ağrı İl Özel İdaresinin desteğiyle temin edilen 22 makinenin tarımsal üretim süreçlerinde çiftçilere kolaylık sağlaması hedefleniyor. Yeni makinelerle birlikte çiftçilerin ihtiyaç duydukları tarımsal ekipmanlara erişiminin desteklenmesi ve üretim sürecinde gerçekleştirilen çalışmaların daha verimli şekilde yürütülmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Tarım Park bünyesinde daha önce 161 olan tarım makinesi sayısı, son teslimatla birlikte 22 adet artarak 183'e çıktı. Böylece çiftçilerin kullanımına sunulan makine parkının kapasitesi de genişletilmiş oldu. Tarımın Ağrı ekonomisi açısından taşıdığı önem doğrultusunda gerçekleştirilen yatırımlarla üreticilerin desteklenmesi, tarımsal faaliyetlerde iş gücünün kolaylaştırılması ve üretim kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.Ağrı'da 22 yeni tarım makinesi çiftçilerin kullanımına sunuldu, sayı 183'e ulaştı? Ağrı Valiliği tarafından yeni tarım makinelerinin teslimine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:?“Çiftçilerimizin emeğine, üretimine ve bereketine destek oluyoruz. Valimiz Sayın Önder Bozkurt, Tarım Park alanında İl Özel İdaresi desteğiyle alınan 22 yeni tarım makinesinin teslim törenine katıldı. Daha önce 161 olan tarım makinesi sayımız, yeni makinelerin hizmete alınmasıyla birlikte 183'e yükseldi. Tarımsal üretimde verimliliği artıracak yeni makinelerimiz, çiftçilerimizin işlerini kolaylaştıracak, üretim süreçlerine önemli katkı sağlayacak. Ağrı'da 22 yeni tarım makinesi çiftçilerin kullanımına sunuldu, sayı 183'e ulaştıÜreten çiftçimizin yanında, güçlü tarımın ve bereketli yarınların yolundayız.” denildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Ağrı Valiliği Ağrı'da 22 yeni tarım makinesi çiftçilerin kullanımına sunuldu, sayı 183'e ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da 22 yeni tarım makinesi çiftçilerin kullanımına sunuldu, sayı 183'e ulaştı - Son Dakika
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