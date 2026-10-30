Ağrı'da Cumhuriyet Koşusu'nu kazananlara kupa ve madalyalarını Vali Bozkurt verdi - Son Dakika
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Ağrı'da Cumhuriyet Koşusu'nu kazananlara kupa ve madalyalarını Vali Bozkurt verdi

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Ağrı\'da Cumhuriyet Koşusu\'nu kazananlara kupa ve madalyalarını Vali Bozkurt verdi
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ağrı'da düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nda erkek atletler 10 bin, kadın atletler 5 bin metrede mücadele etti. Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Vali Önder Bozkurt takdim etti.

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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında il merkezinde “Cumhuriyet Koşusu” gerçekleştirildi.

Cumhuriyet’in kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen yarışlara çok sayıda sporcu katılım sağladı. Düzenlenen organizasyonda, erkek atletler 10 bin metre, kadın atletler ise 5 bin metre kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Sporcuların bitiş çizgisine ulaşmak için sergilediği performans izleyicilerden büyük alkış aldı.

Ağrı'da Cumhuriyet Koşusu'nu kazananlara kupa ve madalyalarını Vali Bozkurt verdi

Yarışmaları yakından takip eden Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Cumhuriyet ruhunu ve sporun birleştirici gücünü sahaya yansıtan tüm sporcuları tebrik ederek, organizasyonda emeği geçen antrenörlere teşekkür etti.

Yarışmaların tamamlanmasının ardından ödül töreni Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Ağrı'da Cumhuriyet Koşusu'nu kazananlara kupa ve madalyalarını Vali Bozkurt verdi

Dereceye Giren Sporcular;

Kızlarda

1.Fatma Karasu

2.Yayla Kılıç Gönen

3.Dilek Öztürk

Erkeklerde

1.Hamza İncekaya

2.Enes Çakmak

3.Ayetullah Güldü

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Cumhuriyet BayramıBozkurtGüncelAğrıSporSon Dakika

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