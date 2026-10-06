Ağrı'da Düzenli Depolama Tesisi için yer seçimi çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı'da Düzenli Depolama Tesisi için yer seçimi çalışmaları sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı\'da Düzenli Depolama Tesisi için yer seçimi çalışmaları sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da katı atıkların düzenli bertarafı için Ağrı İli Çevre Hizmetleri Birliği kapsamında yürütülen saha çalışmaları sürüyor; Vali Dr. Önder Bozkurt da heyetle Düzenli Depolama Tesisi yer seçimi çalışmalarına katıldı. Birliğin ilk Meclis toplantısı ekim ayında yapılacak.

Ağrı’da çevre yönetimi ve atıkların düzenli şekilde bertaraf edilmesine yönelik yeni dönem için çalışmalar sürüyor. Vali Dr. Önder Bozkurt, beraberindeki heyetle Düzenli Depolama Tesisi için yürütülen yer seçimi çalışmalarına katıldı.

Ağrı'da Düzenli Depolama Tesisi için yer seçimi çalışmaları sürüyor

Ağrı’da katı atıkların düzenli şekilde bertaraf edilmesi ve çevre hizmetlerinin daha kapsamlı yürütülmesi amacıyla oluşturulan Ağrı İli Çevre Hizmetleri Birliği kapsamında saha çalışmaları devam ediyor. Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt; Vali Yardımcısı Yaşar Artar, İlbank Erzurum Bölge Müdürü Tamer Turhan, Genel Müdürlük temsilcileri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü ile birlikte Düzenli Depolama Tesisi için gerçekleştirilen yer seçimi çalışmalarına katıldı.

Ağrı'da Düzenli Depolama Tesisi için yer seçimi çalışmaları sürüyor

DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ İÇİN YER SEÇİMİ

Çalışmaların önemli başlıklarından birini, Ağrı’da atıkların düzenli şekilde bertaraf edilmesine hizmet edecek tesis için uygun alanın belirlenmesi oluşturuyor. Teknik ve idari kurumların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen saha çalışmasında yer seçimi süreci değerlendirildi. Ağrı İli Çevre Hizmetleri Birliği, 31 Ağustos 2026 tarihli ve 33356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle kuruldu. Birliğin faaliyete geçmesiyle birlikte kent genelindeki çevre yönetimi ve atıkların bertarafına yönelik çalışmaların ortak bir yapı içerisinde yürütülmesi hedefleniyor.

Ağrı'da Düzenli Depolama Tesisi için yer seçimi çalışmaları sürüyor

İLK BİRLİK MECLİSİ EKİM AYINDA TOPLANACAK

Yeni yapının kurumsal sürecindeki önemli adımlardan biri de ekim ayında atılacak. Ağrı İli Çevre Hizmetleri Birliği’nin ilk Birlik Meclisi toplantısının ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. İlk toplantının ardından çevre hizmetleri ve atık yönetimine ilişkin çalışmaların daha kapsamlı şekilde yürütülmesi hedeflenirken, Düzenli Depolama Tesisi için başlatılan yer seçimi çalışmaları da sürecin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
BozkurtGüncelÇevreYaşamAğrıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında “pişmanlık“ sürprizi Yüzde 90’ı geri adım attı Fon soruşturmasında "pişmanlık" sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı
A Milli Takım’da tarihi düşüş Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık
Sedat Peker’e canlı yayında hakaret etmişti Silahlı saldırıya uğradı Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı Evlerini satışa çıkarıyorlar Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar
8 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya 8 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya
Bir kentimiz yasta ’Trafiğin ablası’ olarak tanınan polis memuru canına kıydı Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
11:09
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası Menajerler önerdi
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası! Menajerler önerdi
11:00
300 kilo olunca spora başladı Son halini görenler tanıyamıyor
300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
10:45
Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak
Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
10:02
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti
Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
09:11
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari
Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 11:16:28. #7.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da Düzenli Depolama Tesisi için yer seçimi çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei