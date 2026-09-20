Ağrı Valisi Bozkurt başkanlığındaki İRAP toplantısında afet riskleri görüşüldü - Son Dakika
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Ağrı Valisi Bozkurt başkanlığındaki İRAP toplantısında afet riskleri görüşüldü

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Ağrı Valisi Bozkurt başkanlığındaki İRAP toplantısında afet riskleri görüşüldü
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Ağrı Valiliği koordinasyonunda Vali Önder Bozkurt başkanlığında düzenlenen İRAP toplantısında kent genelindeki afet riskleri değerlendirildi. Toplantıda afet öncesi tedbirler ve kurumların sorumlulukları ele alındı.

Ağrı Valisi <a class='keyword-sd' href='/bozkurt/' title='Bozkurt'>Bozkurt</a> başkanlığındaki İRAP toplantısında afet riskleri görüşüldü

Ağrı’da afet risklerinin azaltılması ve olası afetlere karşı hazırlık çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı gerçekleştirildi. 

Ağrı Valiliği koordinasyonunda düzenlenen toplantıya Ağrı Valisi Önder Bozkurt başkanlık etti. Toplantıda kurum müdürleri, yerel yönetim temsilcileri ve ilgili birim amirleri bir araya gelerek kent genelindeki afet risklerini değerlendirdi.

Ağrı Valisi Bozkurt başkanlığındaki İRAP toplantısında afet riskleri görüşüldü

Ağrı’nın Afet Riskleri Değerlendirildi

Toplantının ana gündemini, Ağrı’da afetlere yol açabilecek risklerin belirlenmesi ve mevcut risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalar oluşturdu. 

Ağrı Valisi Bozkurt başkanlığındaki İRAP toplantısında afet riskleri görüşüldü

Kent genelinde yürütülen hazırlıkların yanı sıra, afet öncesinde alınması gereken tedbirler de ele alındı.

Kurumların kendi görev alanları kapsamında yürüttüğü çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, afet risklerinin azaltılması için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Kurumların Sorumlulukları Ele Alındı

İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında kurumların sorumlulukları ve önümüzdeki süreçte yürütülecek çalışmalar da toplantının gündeminde yer aldı.

Ağrı Valisi Bozkurt başkanlığındaki İRAP toplantısında afet riskleri görüşüldü

Ağrı’nın karşı karşıya bulunduğu afet risklerinin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin zamanında alınması, olası afetlerin can ve mal kayıpları üzerindeki etkisinin en aza indirilmesi açısından yürütülen çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Toplantıda ayrıca ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluk alanları doğrultusunda yapılacak çalışmaların koordineli şekilde yürütülmesi değerlendirildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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