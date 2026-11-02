Ağrı Valisi Bozkurt, YEDAM'da önleyici ve rehabilite edici hizmetlere dikkat çekti - Son Dakika
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Ağrı Valisi Bozkurt, YEDAM'da önleyici ve rehabilite edici hizmetlere dikkat çekti

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Ağrı Valisi Bozkurt, YEDAM\'da önleyici ve rehabilite edici hizmetlere dikkat çekti
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Bağımlılıkla mücadelede önleyici, koruyucu ve rehabilite edici hizmetlerin önemine dikkat çeken Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, YEDAM'ı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Yeşilay Şube Başkanı Cihangir Aslan da hazır bulundu.

Ağrı Valisi Dr. Önder BOZKURT, Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve sunulan danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Ağrı İli Yeşilay Şube Başkanı Cihangir ASLAN ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, bağımlılıkla mücadele alanında gerçekleştirilen faaliyetler, bağımlılık riski taşıyan bireylere yönelik destek hizmetleri ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Ağrı Valisi <a class='keyword-sd' href='/bozkurt/' title='Bozkurt'>Bozkurt</a>, YEDAM'da önleyici ve rehabilite edici hizmetlere dikkat çekti

Ziyarette, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca tedavi süreçleriyle sınırlı kalmayıp önleyici, koruyucu ve rehabilite edici hizmetlerle bütüncül bir yaklaşımla sürdürülmesinin önemine dikkat çeken Vali BOZKURT, toplum sağlığının korunması ve bireylerin yeniden sosyal hayata kazandırılması noktasında yürütülen çalışmaların kıymetli olduğunu ifade etti.

Ağrı Valisi Bozkurt, YEDAM'da önleyici ve rehabilite edici hizmetlere dikkat çekti

Vali BOZKURT, özverili çalışmalarından dolayı Yeşilay Şube Başkanı Cihangir ASLAN ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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