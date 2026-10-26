Vali Bozkurt, Ağrı'da toplam 22,5 kilometrelik yol yapım çalışmasını yerinde gördü - Son Dakika
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Vali Bozkurt, Ağrı'da toplam 22,5 kilometrelik yol yapım çalışmasını yerinde gördü

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Vali Bozkurt, Ağrı\'da toplam 22,5 kilometrelik yol yapım çalışmasını yerinde gördü
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Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Murat Bucağı ile Çakıroba, Oğlaklı, Uzunveli ve Esen köylerinde vatandaşların taleplerini dinledi. Ziyaretlerde, İl Özel İdaresi'nin köylerde ulaşım standartlarını yükseltmek için yürüttüğü toplam 22,5 kilometrelik yol çalışması incelendi.


Ağrı Valisi Dr Önder Bozkurt, köy ziyaretleri kapsamında Murat Bucağı, Çakıroba, Oğlaklı, Uzunveli ve Esen köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Bozkurt, Ağrı'da toplam 22,5 kilometrelik yol yapım çalışmasını yerinde gördü

Köy sakinleriyle görüşerek vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinleyen Vali Bozkurt, köylerin öncelikli ihtiyaçları ve bölgede yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretler kapsamında, İl Özel İdaresi tarafından asfalt plentinin ilk üretimiyle birlikte çalışmaları sürdürülen Esen, Uzunveli, Oğlaklı, Çakıroba ve Murat Bucağı grup köy yollarındaki asfalt serim faaliyetleri de yerinde incelendi.

Vali Bozkurt, Ağrı'da toplam 22,5 kilometrelik yol yapım çalışmasını yerinde gördü

Bölgede yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 7,5 kilometre yeni BSK asfalt serimi ile 15 kilometre aşınma tabakası ve BSK asfalt çalışması olmak üzere toplam 22,5 kilometrelik yol yapım ve yenileme çalışması gerçekleştiriliyor.

Vali Bozkurt, Ağrı'da toplam 22,5 kilometrelik yol yapım çalışmasını yerinde gördü

Köylerin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, yol standartlarının yükseltilmesi ve vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Vali Bozkurt, Ağrı'da toplam 22,5 kilometrelik yol yapım çalışmasını yerinde gördü

Ağrı Valisi Dr Önder Bozkurt'a Ak parti İl Başkanı İlhamı Yıldız, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci'de eşlik etti.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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