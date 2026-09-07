Ağrı Belediyesi Başkan Yardımcısı Memet Akkuş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Ağrı Belediyesi Başkan Yardımcısı Memet Akkuş son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı Belediyesi Başkan Yardımcısı Memet Akkuş son yolculuğuna uğurlandı
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Ağrı Belediyesi Başkan Yardımcısı Memet Akkuş için belediye önünde ve Ulu Camii'nde tören düzenlendi. Cenazesi kılınan namazın ardından Fatih Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi; taziyeler Fırat Mahallesi Ünsallar Taziye Evi'nde kabul edilecek.

Akkuş için ilk olarak Ağrı Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene ailesi, yakınları, belediye çalışanları, çalışma arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ağrı Belediyesi Başkan Yardımcısı Memet Akkuş son yolculuğuna uğurlandı

Belediye önündeki törenin ardından Akkuş’un cenazesi Ulu Camii’ne getirildi.Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Memet Akkuş’un cenazesi, dualar ve gözyaşları arasında Fatih Mahallesi Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.

Ağrı Belediyesi Başkan Yardımcısı Memet Akkuş son yolculuğuna uğurlandı

Akkuş’un vefatı Ağrı’da büyük üzüntüye neden olurken, sevenleri ve yakınları cenaze töreninde son görevlerini yerine getirdi. Memet Akkuş için taziyelerin Fırat Mahallesi Ünsallar Taziye Evi’nde kabul edileceği bildirildi

Ağrı Belediyesi Başkan Yardımcısı Memet Akkuş son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Ağrı Ağrı Belediyesi Başkan Yardımcısı Memet Akkuş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Belediyesi Başkan Yardımcısı Memet Akkuş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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