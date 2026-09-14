Ağrı'da 973 okulda 126 bin 898 öğrenci dersbaşı yaptı - Son Dakika
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Ağrı'da 973 okulda 126 bin 898 öğrenci dersbaşı yaptı

Ağrı\'da 973 okulda 126 bin 898 öğrenci dersbaşı yaptı
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Ağrı'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 973 okulda 126 bin 898 öğrencinin dersbaşı yapmasıyla başladı. Vali Önder Bozkurt, Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulundaki programda ilk ders zilini çaldı.

Ağrı’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 973 okulda 126 bin 898 öğrencinin dersbaşı yapmasıyla başladı. Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulunda düzenlenen programda Ağrı Valisi Önder Bozkurt, öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak olarak yeni dönemin ilk ders zilini çaldı.

Ağrı'da 973 okulda 126 bin 898 öğrenci dersbaşı yaptıYaz tatilinin sona ermesiyle kent genelindeki okullarda hareketlilik yaşanırken, öğrenciler ve veliler yeni eğitim öğretim yılının heyecanını yaşadı. Vali Önder Bozkurt da yeni dönemin başlaması dolayısıyla Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulunu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Ağrı'da 973 okulda 126 bin 898 öğrenci dersbaşı yaptıAğrı’da 126 bin 898 öğrenci dersbaşı yaptı“Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik” temasıyla başlayan yeni eğitim öğretim yılında Ağrı genelinde 973 okul öğrencilerini ağırladı. Kentte 6 bin 762 derslikte eğitim faaliyetleri başlarken, 7 bin 749 öğretmen de görevine başladı. Toplam 126 bin 898 öğrenci yeni eğitim öğretim yılında dersbaşı yaptı. Ağrı'da 973 okulda 126 bin 898 öğrenci dersbaşı yaptıVali Bozkurt öğrencilerin heyecanına ortak olduProgramda öğrencilere hitap eden Vali Önder Bozkurt, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve aileler için hayırlı olması temennisinde bulundu. Öğrencilerin mutluluk ve heyecanını paylaştıklarını belirten Bozkurt, yeni dönemde öğrencilerin yanında olacaklarını ifade etti. Eğitimin okul, aile ve öğrenci iş birliğiyle yürütülen bir süreç olduğuna dikkat çeken Bozkurt, velilerin ve öğrencilerin eğitim sürecindeki önemini vurguladı. Konuşmasının ardından öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Bozkurt, ilk ders zilini çaldı. Zilin çalmasıyla öğrenciler sınıflarına geçerek yeni eğitim öğretim yılının ilk dersine başladı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

Eğitim Öğretim Yılı, Bozkurt, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ağrı Ağrı'da 973 okulda 126 bin 898 öğrenci dersbaşı yaptı - Son Dakika

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